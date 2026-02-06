Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, στον δρόμο που οδηγεί προς το τελωνείο με την Αλβανία, όταν τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πρανές και κατέληξε στο οδόστρωμα, παρασύροντας χώματα και πέτρες.

Όπως αναφέρει το thespro, το σημείο έχει ήδη αποκλειστεί με προειδοποιητική σήμανση, ενώ στον χώρο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Π.Ε. της Θεσπρωτίας, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα, να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργείων και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να δοθεί ο δρόμος ξανά σε κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.