Μνημόνιο συνεργασίας για την ψηφιακή πλατφόρμα myStreet υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της ΚΕΔΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος της πλατφόρμας myStreet είναι η καταγραφή και απομάκρυνση εμποδίων στον δημόσιο χώρο, η διευκόλυνση της προσβασιμότητας και η προστασία ατόμων με αναπηρία ή άλλων εμποδιζόμενων πολιτών σε κανονικές αλλά και σε συνθήκες κινδύνου από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Παράλληλα, υπογράφηκε ξεχωριστό μνημόνιο μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα μνημόνια συνεργασίας υπογράφηκαν σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Πρόσβαση για όλους - ψηφιακές λύσεις με ανθρώπινο πρόσωπο», στο περίπτερο του Υπουργείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, ένα 27% των ενηλίκων Ευρωπαίων έχει κάποιας μορφή αναπηρίας, δηλαδή, 101 εκ άτομα στην Ευρώπη. Το 40,5 % των νέων με σοβαρή αναπηρία ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης. Τα παιδιά με αναπηρία στην Ευρώπη φτάνουν τα 11 εκ. Στη χώρα μας το ποσοστό των ενηλίκων με αναπηρίες είναι μικρότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο , περίπου 22,2% . Ωστόσο, πολύ λιγότεροι είναι οι δικαιούχοι των συντάξεων αναπηρίας, περίπου 105.000 άτομα. Το 22% τοις εκατό του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού άτομα είναι άτομα με κάποιο περιορισμό δραστηριότητας , όπως για παράδειγμα μόνιμες, ή και παροδικές δυσκολίες κινητικότητας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές που αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση και τους δήμους αποσκοπούν καταγραφή εμποδιζόμενων ατόμων, αλλά και ευάλωτων ομάδων με προσωρινή δυσκολία, όπως με προβλήματα υγείας στο στάδιο της αποθεραπείας , ή άλλους που χρήζουν βοήθειας σε συνθήκες φυσικών καταστροφών, ή ατυχημάτων, αλλά και τη διευκόλυνση της κίνησης, της πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους χώρους. Μέσω αυτής της συνεργασίας διασφαλίζεται η δυνατότητα καταγραφής και επίσημης πιστοποίησης. Υπάρχει ένας συντονισμός από τους οικείους δήμους γίνεται επικαιροποίηση μητρώων μελών και καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη, χωρίς να αναφέρονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πάρα μόνο ο τόπος όπου θα μπορούσαν να βοηθηθούν σε έκτακτη ανάγκη.

Ο χρήστης θα συμπληρώνει τη φόρμα, θα καταχωρεί τα στοιχεία, τον συνοδό ως εμποδιζόμενο άτομο. Ο δήμος θα μπορεί να βλέπει τους φορείς στην επικράτειά του, να έχει τη διαχείριση των φορέων και των συλλόγων και την εποπτεία των ατόμων με αναπηρία και η πολιτική προστασία θα έχει εικόνα που βρίσκεται το άτομο και ποια πάθηση έχει, ή πώς μπορεί να απομακρυνθεί για να διασωθεί σε περίπτωση απειλής, ή κινδύνου από σεισμό, πλημμύρα, ή πυρκαγιά.

Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από την Πάτρα και το δήμο Χαλκιδέων κοινή πρόθεση είναι να ενταχθούν κι άλλοι δήμοι να γίνει διασύνδεση με την Πυροσβεστική και μετά με το 112 αλλά και να υπάρξει διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες της δημόσιας διοίκησης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μελίνα Δερμεντζοπούλου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Ι. Μπούρας.

Τοποθετήσεις μελών της κυβέρνησης, ακαδημαϊκών και αυτοδιοικητικών

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, τόνισε πως η πλατφόρμα «αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου myCoast και βάζει τάξη στη χρήση του δημόσιου χώρου, επιτρέποντας σε κάθε πολίτη να εντοπίζει παραβάσεις και να προχωρά σε καταγγελίες». Σημείωσε, ότι μέσα από αυτήν την νέα πλατφόρμα θα βοηθηθεί η καταγραφή και η υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, με συνεργασία και των δήμων, αλλά και ο εντοπισμός και η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σπύρος Δενάζης, παρουσίασε στοιχεία για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι «η νέα πλατφόρμα θα καταγράφει τόσο άτομα με αναπηρία όσο και ευάλωτες ομάδες με προσωρινές δυσκολίες, εξασφαλίζοντας συντονισμό με τους δήμους και την Πολιτική Προστασία».Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε : «Αναπηρία δεν είναι η δυσκολία του ανθρώπου, αλλά τα εμπόδια που η κοινωνία τοποθετεί. Οφείλουμε να τα σπάσουμε, να τα ακυρώσουμε. Η πολιτεία επενδύει στην προσβασιμότητα με έργα που αφορούν σχολεία, μεταφορές και τον δημόσιο χώρο».Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα «θα αποτελέσει εργαλείο υψηλής ακρίβειας και κοινωνικής ευαισθησίας, ενισχύοντας την πρόληψη, την ετοιμότητα, την έγκαιρη προειδοποίηση και την άμεση δράση σε περιπτώσεις κρίσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δίνει πλέον ουσιαστικές λύσεις για την καθολική προσβασιμότητα, που δεν αφορά μόνο τις ράμπες, αλλά τη συνολική δυνατότητα μετακίνησης στον αστικό ιστό» και κάλεσε τους δήμους να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ανέφερε ότι το ίδρυμα «επενδύει σε υποδομές και υπηρεσίες ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία».Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγοντας πως «οι δήμοι οφείλουν να αγκαλιάσουν το myStreet, γιατί ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους». Ο Πρόεδρος ΙΤΕ, Βασίλης Χαρμανδάρης, τόνισε ότι «το Ίδρυμα συνεχίζει να υποστηρίζει την εθνική προσπάθεια για καθολική ψηφιακή προσβασιμότητα, συνδέοντας τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα». Το μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Γεράσιμος Φέσιαν, σημείωσε ότι «μέσα από τις νέες εφαρμογές τα άτομα με αναπηρία γίνονται ορατά και όχι αόρατα, καθώς η τεχνολογία δίνει λύσεις εκεί που μέχρι σήμερα υπήρχαν αποκλεισμοί». Κλείνοντας τη ημερίδα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέδειξε τη σημασία του εγχειρήματος: «Οφείλουμε να σχεδιάζουμε όχι μόνο για το 90% των πολιτών αλλά και για το 10% που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Το myStreet και οι συναφείς πλατφόρμες είναι εργαλεία ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοινή διαβεβαίωση ότι η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση και η επιστημονική κοινότητα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, ώστε «να μη μείνει κανείς πίσω».

