ΥΠΑΑΤ: Υψηλό το επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας στα τρόφιμα

Το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στον καταναλωτή επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα δύο (2) επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Υπουργείου: στο εργαστήριο του Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) Θεσσαλονίκης.

Κύρια ευρήματα (Δεκέμβριος 2025)

Συνολικά δείγματα: 274

Δείγματα από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου (ΣΣΕ): 21 (καν. (ΕΕ) 2019/1793)

Εισαγόμενα: 58 (περιλαμβάνουν και τα δείγματα από ΣΣΕ)

Εσωτερική αγορά: 216

Δείγματα με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: 2

Δείγματα με υπερβάσεις σε MRLs: 5

Δείγματα με υπερβάσεις σε MRLs με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές: 2

Με βάση τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου 2025, το 98,2% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Αναλυτικά αποτελέσματα (Δεκέμβριος 2025) ΕΔΩ.

«Η υψηλή συμμόρφωση, στο 98,2% τον Δεκέμβριο, δείχνει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη. Συνεχίζουμε με στοχευμένους ελέγχους, τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και άμεσες διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται, ώστε να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και να στηρίζουμε τους συνεπείς παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Πλαίσιο και Μεθοδολογία

Οι έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η συμμόρφωση/μη συμμόρφωση ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 και η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με το μοντέλο EFSA PRIMO (EFSAPRIMo) της European Food Safety Authority (EFSA).

Σημείωση για τα MRLs

Τα MRLs είναι τα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων που επιτρέπονται σε τρόφιμα όταν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Υπέρβαση MRL δεν σημαίνει αυτόματα κίνδυνο, αλλά ενεργοποιεί αξιολόγηση κινδύνου και διορθωτικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

