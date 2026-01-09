Βαριά θλίψη έχει σκορπίσει από χθες στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας - αλλά και σε χιλιάδες τηλεθεατές που «μεγάλωσαν» με τη θρυλική Λάμψη του Νίκου Φώσκολου – η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Χρήστου Πολίτη (του εμβληματικού «Γιάγκου Δράκου»), που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό μέσα από «Το Πρωινό», ο ηθοποιός (το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Χρήστος Πιατουλάκης) πέθανε τη Δευτέρα μόνος, μέσα στο διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη.

Την επόμενη ημέρα τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι του ο αδερφός του, ο οποίος τον αναζητούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της οικογένειας, η σορός του 83χρονου καλλιτέχνη θα αποτεφρωθεί τις επόμενες ημέρες στη Ριτσώνα.

Ο ηθοποιός ζούσε μόνος του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτραβήχτηκε, «ήταν επιλογή του, ήταν μοναχικός, ήταν εκτός κυκλώματος όπως έλεγε ο ίδιος», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Τάσο Τεργιάκη.

