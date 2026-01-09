«Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι για την απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, ενώ κάλεσε την Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Ρούτσι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από κει και πέρα, είναι δικαίωμά τους, όπως η κ. Καρυστιανού, μπορεί να κάνει ότι θέλει. Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, αλλά για το παιδί μου, την αλήθεια. Εφόσον το δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο», σημειώνοντας πως θα πρέπει να παραιτηθεί.

«Όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της», σημείωσε.

Για τον έλεγχο στον σύλλογο για τα Τέμπη, ο κ. Ρούτσι απάντησε πως «η σύζυγός μου είναι ταμίας και δεν νομίζω να ανησυχεί. Όλα είναι καταγεγραμμένα και θα υπάρχει διαφάνεια».

Ερωτώμενος σχετικά, ανέφερε πως η κ. Καρυστιανού δεν του έχει κάνει κάποια πρόταση ενώ σημείωσε πως «έχω δεχτεί (προτάσεις), αλλά δεν με εκπροσωπεί εμένα αυτό».



Πηγή: skai.gr

