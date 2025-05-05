Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 22χρονο σύντροφό της έπεσε μία 27χρονη στην Κρήτη, ενώ έκανε διακοπές στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν το ζευγάρι βρισκόταν σε ξενοδοχείο όπου απολάμβανε τις διακοπές του στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, ο 22χρονος καυγάδισε έντονα με την 27χρονη σύντροφό του. Ο ίδιος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και τα πράγματα φαίνεται να ξέφυγαν καθώς ο νεαρός επιτέθηκε στην 27χρονη τραβώντας την από τα μαλλιά και δαγκώνοντάς την. Παράλληλα, ο ίδιος έσπασε διάφορα μπουκάλια και αυτοτραυματίστηκε.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, ενώ το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 22χρονο για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.