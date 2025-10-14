Χανιά: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά, με έναν 48χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας, όταν η μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση η μηχανή εξετράπη της πορείας της, ο οδηγός βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.