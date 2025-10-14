Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χανιά: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Η μηχανή του 48χρονου συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ΙΧ αυτοκίνητο - Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 

ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά, με έναν 48χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας, όταν η μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση η μηχανή εξετράπη της πορείας της, ο οδηγός βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Χανιά Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark