Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 66χρονη υπήκοος Σερβίας από την παραλία Γερακινής του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Η 66χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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