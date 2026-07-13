Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Ικαρία, για τον απεγκλωβισμό ενός 21χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο νεαρός άνδρας βρισκόταν στο φαράγγι Μηλιωπού μαζί με έναν ακόμη περιπατητή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε απόκρημνο και δύσβατο σημείο, εντός του φαραγγιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήση για βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης «199» και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σοβαρά τραυματισμένο 21χρονο και, χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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