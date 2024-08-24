Προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στην παραλία Ιερισσού λόγω διαρροής ανεπεξέργαστων λυμάτων, εξαιτίας βλάβης της μονάδος Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του δήμου Αριστοτέλη επιβλήθηκε για προληπτικούς λόγους με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από το σημείο αναφοράς του υδάτινου Πάρκου Ιερισσού (Μόλος επί της οδού Βασ. Γεωργίου με κατεύθυνση 200 μέτρων προς τον μόλο επί της οδού Ηρώων και 200 μέτρα προς το Κάμπινγκ Ιερισσού) και μέχρι της αποκατάστασης του προβλήματος και εξακρίβωσης της ποιότητας των νερών κολύμβησης στην περιοχή, κατόπιν δειγματοληψιών και εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Στην απόφαση επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη «Απαγορεύεται η κολύμβηση» στη συγκεκριμένη ακτή κολύμβησης και την ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο με ευθύνη του δήμου Αριστοτέλη. Οι λιμενικές αρχές καλούνται να επιτηρήσουν την εφαρμογή της απόφασης. Επίσης, ζητείται από τον δήμο Αριστοτέλη να ενημερώσει τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χαλκιδικής, για την αποκατάσταση της βλάβης της μονάδος ΕΕΛ. αποστέλλοντας και εργαστηριακά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χαλκιδικής, θα παρακολουθήσει την ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης πραγματοποιώντας δειγματοληψίες και αναλύσεις, για τα αποτελέσματα των οποίων θα ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δήμο, Λιμεναρχείο κλπ).

Πηγή: skai.gr

