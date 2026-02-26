Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη κατά τη διάρκεια εργασιών

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (26/2) το απόγευμα στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – πιθανότατα μέσα σε σακούλες, κατά τις πρώτες πληροφορίες- οι οποίες ακόμη εξετάζονται.

Τα μέλη μάλιστα φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.