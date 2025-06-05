Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Λήμνου

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λήμνο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:18 το πρωί και το επίκεντρό της βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 31 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Μύρινας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωφυναμικό Ινστιτούτο, υπολογίζεται στα 15,3 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.