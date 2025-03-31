Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος που αγνοούνταν – Η σορός του φέρει εγκαύματα

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 50χρονου Αναστάσιου Πρασά, ο οποίος αγνοούνταν από τις 21 Μαρτίου στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας βρέθηκε νεκρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε αγροτική περιοχή της Σίνδου, μέσα σε χωράφια από μέλη του ΟΦΚΑΘ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε καθώς φέρει εγκαύματα.
H σορός του βρέθηκε σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο που βρέθηκε το όχημά του.
Ο 50χρονος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Παρασκευής 21 Μαρτίου 2025. Ο ίδιος έφυγε από το σπίτι με προορισμό του την εταιρεία στην οποία εργαζόταν στη Σίνδο. Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια του, ενημερώθηκε ότι διακόπτεται η συνεργασία του με την εταιρεία, πήρε το αυτοκίνητο του, έφυγε και από τότε αναζητούνταν.
- Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Μύκονος και Πάρος: Διασώθηκαν 2 άτομα - Πάνω από 30 αντλήσεις υδάτων - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία (Βίντεο)
- Τέμπη: Καταθέτουν επιβάτες του Ιntercity: «Η ζωή μου έχει σταματήσει – Ακούγαμε κραυγές για βοήθεια»
- Η κακοκαιρία «σάρωσε» Μύκονο και Πάρο - Χείμαρροι με αυτοκίνητα στη θάλασσα - Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.