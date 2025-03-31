Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος που αγνοούνταν – Η σορός του φέρει εγκαύματα

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 50χρονου Αναστάσιου Πρασά, ο οποίος αγνοούνταν από τις 21 Μαρτίου στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε αγροτική περιοχή της Σίνδου, μέσα σε χωράφια από μέλη του ΟΦΚΑΘ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε καθώς φέρει εγκαύματα.

H σορός του βρέθηκε σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο που βρέθηκε το όχημά του.

Ο 50χρονος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Παρασκευής 21 Μαρτίου 2025. Ο ίδιος έφυγε από το σπίτι με προορισμό του την εταιρεία στην οποία εργαζόταν στη Σίνδο. Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια του, ενημερώθηκε ότι διακόπτεται η συνεργασία του με την εταιρεία, πήρε το αυτοκίνητο του, έφυγε και από τότε αναζητούνταν.

