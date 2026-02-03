Βορίζια: Μέχρι και πολεμικό όπλο βρήκε η ΕΛ.ΑΣ σε μαντρί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου βρέθηκε όπλο, σφαίρες και φυτίλι σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, τρεις μήνες μετά τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς.

Κατασχέθηκαν ένα πολεμικό όπλο με κινητό ουραίο, ένα δίκαννο κυνηγετικό με αποξειδωμένο αριθμό σειράς, καθώς και 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού όπλου και αρκετά μέτρα φυτίλι σε πέτρινη περίφραξη έξω από το ποιμνιοστάσιο.

Τα ευρήματα θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα για περαιτέρω έρευνα.

Τρεις μήνες μετά τη φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια του Ηρακλείου της Κρήτης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό όπλων. Η αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τρίτης βρήκε μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, φυσίγγια και φυτίλια σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Τα κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Cretalive, για την Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας τόσο με τα όπλα του μακελειού όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου. Πλέον τα στελέχη της υπηρεσίας θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πολύ πιθανόν να ανιχνευθεί DNA και να υπάρξει ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που έχουν πιάσει τον οπλισμό και τα πυρομαχικά. Πάντως, πηγές ενημέρωσης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ο τύπος του πολεμικού είναι επαναληπτικό-χειροκίνητης όπλισης και τέτοιο όπλο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.