Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο - Τραυματίστηκαν δύο μαθητές

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όπου τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα, τραυματίζοντας δύο μαθητές και κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με το alfavita.gr, το συμβάν, που συνέβη την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα προβλήματα ασφάλειας και συντήρησης στις σχολικές υποδομές.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για «κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση» που αφήνουν τα σχολεία «να ρημάζουν».

Όπως επισημαίνεται, το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά από έλεγχο του ΟΑΣΠ, στις 27 Οκτωβρίου, «όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά».

«Τα ταβάνια πέφτουν στα σχολεία μας από την κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση», τονίζει ο Σύλλογος, απαιτώντας άμεσο τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση ασφάλειας σε όλες τις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «επικίνδυνη και εγκληματική» την απαξίωση των σχολικών κτηρίων, υπογραμμίζοντας πως η πολιτεία «παίζει με τις ζωές παιδιών και εκπαιδευτικών».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής:

Κατάρρευση ταβανιού σε σχολική αίθουσα στο 1ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια 2 μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους. Αναμένουμε από τους γονείς ιατρική διάγνωση.

27/10/25 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά!!

Από τη σχολική μονάδα ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική επιτροπή του Δήμου κι γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά.

Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό.

Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων.

Αυτά είναι μέρος μόνο της «αξιολόγησης» που γίνεται κάθε μέρα στη κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει.

Τώρα να σταματήσουν να παίζουν με τις ζωές μας. Να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών/τριων και την προστασία της υγείας και της ζωής τους.

Πηγή φωτογραφιών: alfavita.gr

Πηγή: skai.gr

