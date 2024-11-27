Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου στη λίμνη Υλίκη Βοιωτίας.
Ο άνθρωπος φέρεται να είχε πάει για ψάρεμα.
Χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίζονται. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με ομάδα δυτών του Π.Σ. και 2 οχήματα.
