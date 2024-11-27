Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στη λίμνη Υλίκη Βοιωτίας

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένου στη λίμνη Υλίκη Βοιωτίας - Ο άνθρωπος φέρεται να είχε πάει για ψάρεμα - Και ομάδα δυτών στην επιχείρηση

Lake Yliki

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου στη λίμνη Υλίκη Βοιωτίας

Ο άνθρωπος φέρεται να είχε πάει για ψάρεμα.

Χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίζονται. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με ομάδα δυτών του Π.Σ. και 2 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: επιχείρηση Πυροσβεστική αγνοούμενος λίμνη Βοιωτία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark