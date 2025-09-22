Η αποτρόπαια πράξης της 62χρονης γυναίκας που έκρυβε για δύο χρόνια το πτώμα της μητέρας της για να εισπράττει τη σύνταξη και το αναπηρικό επίδομα, γίνεται ακόμη πιο φρικιαστική, από τη στιγμή που βγήκε στο φως της δημοσιότητας ο χώρος της ταφής.

Η διευθύντρια των πέντε Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Βοιωτίας έκρυβε τη μάνα της σε ένα στάβλο που βρισκόταν στο χωριό Κλειδί.

Δείτε βίντεο από το σημείο:



Το Κλειδί είναι ένα μικρό χωριό ανάμεσα στη Θήβα και τα Οινόφυτα, όπου εργαζόταν η 62χρονη. Στο ένα άκρο του χωριού, εκεί που τελειώνει ο δρόμος που το διαπερνά, ξεκινά ένας μικρός χωματόδρομος. Στα πλάγια του δρόμου υπάρχει συρματόπλεγμα που εμποδίζει την προσέγγιση στον στάβλο. Όποιος θέλει να φτάσει στο σημείο πρέπει να κατηφορίσει από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι και να κάνει τον γύρο του στάβλου, προκειμένου να φτάσει εκεί.



Συγχωριανοί της 62χρονης υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο για μια γυναίκα αυτής της ηλικίας να μεταφέρει μόνη της μια σορό στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία για την υπόθεση υπάρχει αναφορά σε ένα πρόσωπο που φέρεται ότι βοήθησε την 62χρονη, τόσο στη μεταφορά της σορού, όσο και στην ταφή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.