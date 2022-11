Απολογούνται σήμερα ο προπονητής και ο μηχανικός πλοίων για τον βιασμό της 12χρονης Ελλάδα 06:26, 07.11.2022 linkedin

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από εντάλματα που εκδόθηκαν σε βάρος τους, ενώ αύριο απολογούνται οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση