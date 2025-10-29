Σοβαρό ατύχημα με μια νταλίκα να βγαίνει από τον δρόμο της, να ανατρέπεται και να καταπλακώνει ΙΧ σημειώθηκε στη Βάρη το πρωί της Τετάρτης.

Το ατύχημα, όπως εξηγεί στο Orange Press ο Βαγγέλης Φραγκιουδάκης από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έγινε μπροστά από βενζινάδικο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και υπήρξε μόνο ένας ελαφρά τραυματίας.

Από καθαρή τύχη, στο αυτοκίνητο δεν επέβαινε άνθρωπος εκείνη την ώρα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.