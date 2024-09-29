Ένας υπερτυχερός από την Κοζάνη κέρδισε σήμερα 18.694.681 ευρώ στο Τζόκερ.

Πρόκειται για έπαθλο ρεκόρ, που έχει προκύψει μετά από 34 συνεχόμενα τζακ ποτ και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία του Τζόκερ, μετά από τα 19,3 εκατ. ευρώ που είχε μοιράσει το 2010.

Η κλήρωση για τα 18,5 εκατ. ευρώ έγινε στις 22:00 με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Επίσης, 2 τυχεροί, στο Ίλιον και στη Λευκωσία, κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.