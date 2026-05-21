Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκαέξι πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας, εθελοντές και γίνονται πτήσεις με drones, ενώ παρά τις έρευνες στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

