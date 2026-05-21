Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού στην Πέλλα

Δύο άνδρες έπεσαν σε άδεια δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού στον δήμο Πέλλας και ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από πυροσβέστες στις 11 το πρωί. Τους τραυματίες, έναν 60χρονο Έλληνα και έναν 64χρονο Αλβανό, παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου και εκτελούσαν εργασίες στη δεξαμενή. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

