Νεκρός 68χρονος επιβάτης σε θαλάσσιο ταξί στο Άγιον Όρος

Κατά την διαδρομή του από τον αρσανά ιεράς μονής Διονυσίου με τρεις επιβαίνοντες, με προορισμό το λιμάνι Ουρανούπολης ένας 68χρονος επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία

Τη ζωή του έχασε 68χρονος, επιβάτης θαλάσσιου ταξί, που εκτελούσε δρομολόγιο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους από τον κυβερνήτη ενός θαλάσσιου ταξί ότι κατά την διαδρομή του από τον αρσανά ιεράς μονής Διονυσίου με τρεις επιβαίνοντες, με προορισμό το λιμάνι Ουρανούπολης ένας 68χρονος επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Το ταξί κατέπλευσε στον αρσανά ιεράς μονής Ξηροπόταμου, όπου ένας ιατρός του Κέντρου Υγείας Καρυών εξέτασε τον 68χρονο και διαπίστωσε τον θάνατο του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

