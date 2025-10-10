Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δυο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και στη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα σε Χαλάνδρι και Πανόρμου, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς Πίνδου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Πειραιώς και Σταδίου, καθώς και στα δυο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

