Ανήλικοι 16 και 17 ετών, οι οποίοι τραυμάτισαν συνομήλικούς τους με κατσαβίδι και μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε σχολικό προαύλιο χώρο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, συνελήφθησαν, μεσημβρινές και βραδινές ώρες χθες (7/7) από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 13 ανήλικοι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους ως δράστες της επίθεσης και κατόπιν αναζητήσεων τους συνέλαβαν μεσημβρινές και βραδινές ώρες χθες (7/7) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι μαζί με άλλους 13 ανήλικους, βραδινές ώρες της Κυριακής (6/7) εισήλθαν σε σχολικό προαύλιο χώρο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και επιτέθηκαν σε παρέα περίπου 15 συνομηλίκων τους με μαχαίρια και κατσαβίδια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 17χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι στα πλευρά ανήλικο, ο οποίος διεκομίσθη σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ακόμα έτερος ανήλικος τραυματίστηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, το αριστερό χέρι και στο στήθος, ο οποίος ομοίως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

