Πέντε μετανάστες νεκροί στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, 20 διασώθηκαν - Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών που κινδύνευσαν στη θάλασσα, 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Συνολικά έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Παναμά, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έχουν περισυλλέγει 5 σοροί από το πλοίο της δύναμης Frontex, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).



Πηγή: skai.gr

