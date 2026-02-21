Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου

Λογαριασμός
Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων και του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του από Σχολαστικών.

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα σήμερα. 

Ανατολή ήλιου: 07:07 - Δύση ήλιου: 18:10 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 4.1 ημερών
 

