Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων και του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του από Σχολαστικών.

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα σήμερα.

Ανατολή ήλιου: 07:07 - Δύση ήλιου: 18:10 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 4.1 ημερών



