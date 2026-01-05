Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 34χρονος μετά από έκρηξη σε λέβητα σπιτιού

Τραγωδία παραμονή των Φώτων στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, όπου νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατοικία.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι προκλήθηκε έκρηξη σε λέβητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες 34χρονος Κρητικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.