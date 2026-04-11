Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Καβάλα: 3χρονο παιδάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στον δρόμο Αντιφιλίππων-Παλαιοχωρίου, στην Εθνική οδό Καβάλας-Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση ενός ταξί με ΙΧ, με αποτέλεσμα ένα ανήλικο παιδί 3 ετών να χάσει τη ζωή του.

Στο σήμειο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ατόμων από τα οχήματα από την Πυροσβεστική.

Οι αρχές διερευνούν τα αίται του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Καβάλα παιδί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark