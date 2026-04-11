Τραγωδία στην Καβάλα: 3χρονο παιδάκι σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στον δρόμο Αντιφιλίππων-Παλαιοχωρίου, στην Εθνική οδό Καβάλας-Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση ενός ταξί με ΙΧ, με αποτέλεσμα ένα ανήλικο παιδί 3 ετών να χάσει τη ζωή του.

Στο σήμειο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ατόμων από τα οχήματα από την Πυροσβεστική.

Οι αρχές διερευνούν τα αίται του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

