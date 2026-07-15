Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε στήριξη στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

Ο Μασκ χαρακτήρισε τη Λεπέν ως "την τελευταία ελπίδα της Γαλλίας" και αναδημοσίευσε μήνυμα για την αύξηση των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών αποδοκίμασε δημόσια την παρέμβαση του Μασκ, καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του.

Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε σήμερα, με ανάρτησή του στο Χ, τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 2027, πυροδοτώντας επικρίσεις για παρέμβασή του δισεκατομμυριούχου στη γαλλική πολιτική σκηνή.

«Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», έγραψε ο επικεφαλής της Tesla, ιδιοκτήτης επίσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναδημοσίευσε ένα μήνυμα που έλεγε πως «τα ποσοστά της Μαρίν Λεπέν στις δημοσκοπήσεις έχουν εκτοξευθεί».

Στο ίδιο δίκτυο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αποδοκίμασε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του.

"Like we say in French (όπως λέμε στα γαλλικά): μόνο οι ανόητοι δεν αλλάζουν γνώμη», δήλωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Έως τώρα, ο Ίλον Μασκ έχει εκφράσει την προσωπική στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, ιδίως κατά τη διάρκεια της δίκης της, χωρίς όμως να έχει υποστηρίξει ξεκάθαρα την υποψηφιότητά της στις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Ελπίζω και ενθαρρύνω τη Λεπέν να ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές» του 2027, είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας X την 1η Απριλίου 2025, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, η οποία είχε τότε καταδικαστεί σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Την περασμένη εβδομάδα, το εφετείο μείωσε την ποινή της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από τα πέντε χρόνια στους 15 μήνες, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει στις εκλογές. Ανακοίνωσε πράγματι την υποψηφιότητά της αμέσως μετά.

Το μήνυμα που ανήρτησε σήμερα ο Ίλον Μασκ υπέρ της Μαρίν Λεπέν δεν θεωρείται ανάξιο λόγου, σχολιάζει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεδομένου ότι ο Αμερικανός είναι κάτοχος των πανίσχυρων αλγόριθμων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο βουλευτής του Εσόν Αντουάν Λομάν (Ανυπότακτη Γαλλία- LFI) κατήγγειλε «την ξένη παρέμβαση του Ίλον Μασκ (που) ξεκίνησε για τις προεδρικές εκλογές», καλώντας την ανεξάρτητη δημόσια αρχή που εγγυάται την ελευθερία των επικοινωνιών (Arcom) να ασχοληθεί με την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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