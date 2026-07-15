Mερτς: Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά όχι και σε ειρήνη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές και ότι δεν ζουν πλέον σε κατάσταση ειρήνης, παρά ούτε σε πόλεμο.

Προειδοποίησε για ενδείξεις περαιτέρω ρωσικών επιθετικών ενεργειών πέρα από την Ουκρανία, με άμεση απειλή για τη Μολδαβία, τις χώρες της Βαλτικής και άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ζήτησε οι ΗΠΑ να μην παρέμβουν στις εκλογές κρατιδίων που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία.

Στην καλοκαιρινή του συνέντευξη ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές. Να μην παρέμβουν οι ΗΠΑ στις εκλογές κρατιδίων τον Σεπτέμβριο.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον και σε ειρήνη», είπε εκ νέου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην καλοκαιρινή συνέντευξή του σε γερμανικά και ξένα μέσα στο Βερολίνο. Λίγες μέρες μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι και πριν από το κοινό υπoυργικό Συμβούλιο για θέματα Άμυνας, Γερμανίας και Γαλλίας στο Μπρυλ έξω από τη Βόννη, ο καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες απειλές.

Πηγή: Deutsche Welle

Προειδοποίησε μάλιστα ότι υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω ρωσικές επιθετικές ενέργειες πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απειλή αφορά άμεσα τη Μολδαβία και τις χώρες της Βαλτικής, αλλά και άλλες περιοχές της Ευρώπης.Ο καγκελάριος ανέφερε επίσης ότι η Γερμανία βρίσκεται στο στόχαστρο δολιοφθορών και υβριδικών επιθέσεων. «Είμαστε ο βασικός στόχος αυτού που αποκαλούμε υβριδικό πόλεμο», είπε, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. «Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ταχείας αναπλήρωσης των κενών στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις», πρόσθεσε.Kι όλα αυτά σε μια μέρα κατά την οποία η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη συμμετοχή της στην πρώτη στρατιωτική άσκηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας, κάτι που αρχικά απέκλειε. Η άσκηση που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, θα δοκιμάσει κυρίως τις δομές διοίκησης και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της υπό σχεδιασμό πολυεθνικής δύναμης.H στραγητική Μερτς απέναντι στην AfDΣτην κατάμεστη αίθουσα των κυβερνητικών ενημερώσεων, ο καγκελάριος Μερτς κλήθηκε να απαντήσει σε ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων, πολλές εκ των οποίων περιστράφηκαν γύρω από τις επικείμενες κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία- Άνχαλτ, το Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ιδιαίτερη έμφαση από τους δημοσιογράφους δόθηκε στο πρώτο κρατίδιο, όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με διαφορά, χωρίς να αποκλείεται η επίτευξη πλειοψηφίας.Ο Μερτς επανέλαβε την σταθερή, όπως είπε, γνώμη περί μη συνεργασίας με την AfD και τόνισε ότι δεν αποκλείει τους ψηφοφόρους του κόμματος ως πολίτες αλλά την ηγεσία του κόμματος. Όπως είπε, απευθυνόμενος στους Γερμανούς ψηφοφόρους, θα πρέπει οι ίδιοι να δουν τη δουλειά που κάνει η γερμανική κυβέρνηση και όχι όσα λέγονται εναντίον της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρά την κριτική, η γερμανική κυβέρνηση έχει βρει τον ρυθμό της. Φέρνουμε αποτελέσματα» είπε.Ταυτόχρονα όμως έστειλε μήνυμα και προς τις ΗΠΑ, καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να μην αναμειχθεί στις επερχόμενες εκλογές στα τρία κρατίδια. «Από την πλευρά μας, δεν επεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές», δήλωσε ο Μερτς. «Και αντίστοιχα, δεν θέλω η αμερικανική κυβέρνηση ή φορείς που βρίσκονται κοντά σε αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές».Όπως παρατηρεί η DW, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της σε ακροδεξιά κινήματα στο εξωτερικό, ενώ μέλη της AfD συμμετείχαν το 2026 στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά την κριτική που είχε ασκήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς το 2025 για τον αποκλεισμό της AfD από τη διοργάνωση.

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