Γκαλιμπάφ: Αν το Ιράν δεν ωφελείται από το μνημόνιο, δεν έχουμε λόγο να το τηρούμε

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Τεχεράνης και δεν συνιστούν υποχώρηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν θα συνεχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο εφόσον αυτό απαιτηθεί.

«Δεν επιδιώξαμε ποτέ τον πόλεμο ούτε τον επιδιώκουμε σήμερα, όμως πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και των συμφερόντων μας», δήλωσε.

Όπως τόνισε, «πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της διπλωματίας και της διαπραγμάτευσης για την προάσπιση και διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων», υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή αποκλειστικά του πολέμου ή αποκλειστικά της διαπραγμάτευσης αποτελεί «στρατηγικό λάθος».

Ο Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες «ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι στόχος της Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο η ανατροπή του πολιτικού συστήματος του Ιράν, αλλά και ο διαμελισμός της χώρας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στρατηγική του «εχθρού» δεν έχει αλλάξει, σημειώνοντας πως τόσο στον πόλεμο όσο και στις διαπραγματεύσεις η προσέγγιση της Τεχεράνης πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, στην εθνική ασφάλεια, στον ρεαλισμό και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ακόμη ότι η χώρα «δεν έχει άλλη επιλογή από το να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και να γίνεται ισχυρότερη».

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει νόημα μόνο εφόσον οι όροι του παραμένουν έγκυροι και εφαρμόζονται. Πρόσθεσε ότι, εάν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αποκομίζει οφέλη από αυτό, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να το τηρεί.

«Με βάση την αρχή "οφθαλμόν αντί οφθαλμού", την οποία έχω αναφέρει και στο παρελθόν, δεν έχουμε λόγο να παραμείνουμε δεσμευμένοι από μια τέτοια συμφωνία», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διαθέτουν «πλήρη ελευθερία δράσης» για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις του «εχθρού».

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του «40ήμερου πολέμου» η Ισλαμική Δημοκρατία έκλεισε το Στενό του Ορμούζ και ότι πλέον η διατήρηση όσων χαρακτήρισε «ιρανικές ρυθμίσεις» στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Όπως είπε, «ο έλεγχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Στενό του Ορμούζ κατοχυρώθηκε στην πέμπτη παράγραφο του μνημονίου κατανόησης και χρησιμοποιείται ως μοχλός για την εφαρμογή των υπόλοιπων τεσσάρων όρων του».

Τέλος, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν «με τη χρήση βίας να αποδυναμώσουν αυτές τις ρυθμίσεις» και υποστήριξε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία πρέπει να επιμείνει στην εφαρμογή του μνημονίου και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της».



Πηγή: skai.gr

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