Μουντιάλ 2026: Ο βασιλιάς της Ισπανίας θα παρακολουθήσει τον τελικό

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Ίστ Ράδερφορντ, στα προάστια της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/7) το Βασιλικό Παλάτι της Ισπανίας.

Η παρουσία του Ισπανού μονάρχη στον τελικό γνωστοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη νίκη της εθνικής Ισπανίας επί της Γαλλίας με 2-0 στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Οικία, τον Φελίπε ΣΤ΄ θα συνοδεύσουν η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και οι δύο κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η πριγκίπισσα Σοφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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