Τραγωδία στη Λεμεσό: Κάηκε ζωντανή πενταμελής οικογένεια

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη διώροφη κατοικία στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού. Πενταμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της αφότου το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Νεκροί από τη φωτιά, όπως μεταδίδει το CyprusTimes, είναι οι γονείς και τα τρία ανήλικα τέκνα τους. Πρόκειται για άντρα 35 ετών και γυναίκα 32 ετών καθώς και τρία παιδιά, 7, 3 και 2 χρόνων.

H διενέργεια των νεκροτομών αναμένεται να αρχίσει από σήμερα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία και η πενταμελής οικογένεια βρήκε φρικτό θάνατο.

Όπως ανέφεραν στη Cyprus Times συγγενείς, καθώς και πηγές από τις αρχές, η οικογένεια είχε ανάψει ηλεκτρική θερμάστρα στο σαλόνι για να ζεσταίνεται το σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα καταδείξουν με ακρίβεια πως ξεκίνησε η φωτιά.

Επιχείρησαν να τους σώσουν, αλλά μάταια. Κατά πληροφορίες, συγγενείς που διαμένουν στο υπόλοιπο κτίριο άκουσαν θόρυβο και αντιλήφθηκαν τις φλόγες που έζωσαν το διαμέρισμα των θυμάτων.

Με το που έγινε αντιληπτή η φωτιά επιχείρησαν να εισέλθουν εντός του φλεγόμενου υποστατικού προκειμένου να σώσουν την άτυχη οικογένεια, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν αφού καπνός και φλόγες είχαν «τυλίξει» το υποστατικό.

«Μύριζε φωτιά, βγήκα πάνω, κλώτσησα το γυαλί, που ήταν σπασμένο από τη φωτιά, δεν μπορούσα να μπω μέσα καθώς ερχόταν η φωτιά πάνω μου. Βγήκα στα κεραμίδια είχε καπνούς και φωτιές. Είχαν αγοράσει ηλεκτρική σόμπα πρόσφατα για περισσότερη ασφάλεια από την προηγούμενη. Είπαμε στους πυροσβέστες πως είναι μέσα 5 άτομα» αφηγείται μάρτυρας.

Άλλο πρόσωπο, έσπασε την πόρτα, έτρεξε να φέρει νερό και κάλεσε την Πυροσβεστική.

Ήταν όμως αργά καθώς η οικογένεια φαίνεται να είχε παγιδευτεί στις φλόγες, ενώ δεν αποκλείεται να είχαν λιποθυμήσει από τις αναθυμιάσεις και έτσι να μην μπορούσαν να αντιδράσουν.

Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ηλεκτρική θερμάστρα

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, η ηλεκτρική θερμάστρα ήταν τοποθετημένη στο σαλόνι. Οι γονείς με το ένα παιδάκι κοιμούνταν στο ένα δωμάτιο και στο δεύτερο δωμάτιο κοιμούνταν τα άλλα δύο παιδάκια.

Η ηλεκτρική θερμάστρα αγοράστηκε πρόσφατα από την οικογένεια, για μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως είπε συγγενής των θυμάτων.

Για μία τραγική υπόθεση έκανε λόγο και ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου που έκανε δηλώσεις στη σκηνή.

Ερωτηθείς κατά πόσον η φωτιά ξέσπασε από τη σόμπα είπε «αναμένουμε από τους ειδικούς και ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στο παρόν στάδιο».

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Η σκηνή αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή από τις αρχές ενώ στο σημείο συνεχίζονται έρευνες για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της τραγωδίας. Στις έρευνες συμμετείχε και η ΥΠΕΓΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν στις 04:08 οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου οχήματος, για την πυρκαγιά σε οικία στον 2ο όροφο οικοδομής με ισόγειο στη Λεμεσό.

Μέρος της οικίας είναι κατασκευασμένο με σκελετό και τοιχοποιία και μέρος της με γυψοσανίδες. Η πυρκαγιά στην οικία κατά την άφιξη της ΠΥ ήταν σε πλήρη επέκταση και σε όλους τους χώρους της, συνεχίζει ο κ. Κεττής. Έγινε, λέει, άμεση επέμβαση των μελών της ΠΥ με χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού για κατάσβεση της πυρκαγιάς και παράλληλα έλεγχος για παγιδευμένα άτομα. Εντός του διαμερίσματος βρέθηκαν οι σοροί της πενταμελούς οικογένειας, συμπληρώνει.

