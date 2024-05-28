Στην Ελλάδα δύο παιδιά εξαφανίζονται κάθε τρεις ημέρες ενώ ανά δύο ημέρες εξαφανίζεται ένας ενήλικας, αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώνα για τον εντοπισμό εξαφανισμένων ανθρώπων.

Τα στοιχεία του οργανισμού, είναι αποκαλυπτικά καθώς το 2023, πραγματοποιήθηκαν 8.354 τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ενώ δηλώθηκαν και αναζητήθηκαν 186 παιδιά και 160 ενήλικες.

Όσον αφορά το 1ο τετράμηνο της φετινής χρονιάς, οι κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 έφτασαν στις 3.814, ενώ την ίδια περίοδο εξαφανίστηκαν 81 παιδιά και 50 ενήλικες.

Το προφίλ των εξαφανισμένων παιδιών

Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων του Οργανισμού, Ειρήνη Ριζοπούλου, τα στατιστικά στοιχεία εξαφανίσεων ανηλίκων στην Ελλάδα δείχνουν ότι το βασικό προφίλ του εξαφανισμένου παιδιού στην Ελλάδα είναι κορίτσι, εφηβικής ηλικίας και ελληνικής καταγωγής.

«Πρωταρχικός στόχος σε μια εξαφάνιση είναι η άμεση εύρεση του αγνοούμενου, και να είναι ασφαλής. Όταν πρόκειται για παιδιά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ένα παιδί που βρίσκεται μακριά από τους ανθρώπους που το φροντίζουν είναι ένα παιδί σε κίνδυνο» δήλωσε.

Σε περίπτωση εξαφάνισης το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει θέσει τη διάθεση του κοινού τρόπους επικοινωνίας με δωρεάν πρόσβαση, όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο:

«Εθνική Γραμμή SOS 1056» που είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης και είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για Παιδιά & Εφήβους 116111»

