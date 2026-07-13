Έρευνα για διαφθορά πίσω από την παραίτηση της πρωθυπουργού της Ουκρανίας

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, υπέβαλε την παραίτησή της στο κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Βερχόβνα Ράντα, Ρουσλάν Στεφαντσούκ.

«Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία», ανέφερε ο Στεφαντσούκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμη και από την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το Politico, πίσω από τον νέο κυβερνητικό ανασχηματισμό στην Ουκρανία φαίνεται πως βρίσκεται έρευνα για υπόθεση διαφθοράς με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει την Κυριακή αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με το Politico, οι επικείμενες κατηγορίες για υπεξαίρεση εις βάρος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγας Στεφανισίνα, επιτάχυναν την απόφαση για τον ανασχηματισμό, μόλις έναν χρόνο μετά τις τελευταίες αλλαγές.

«Η Στεφανισίνα πρέπει να επιστρέψει στην Ουκρανία και χρειαζόμαστε έναν ισχυρό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και οι αλλαγές ξεκίνησαν τώρα», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πολιτικών εξελίξεων.

«Η Όλγα πρέπει να επιστρέψει για να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες των αρχών κατά της διαφθοράς, παρότι δεν είναι απολύτως δίκαιες απέναντί της και συνολικά η υπόθεση είναι παράλογη», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος, σύμφωνα με το Politico, έχει άμεση γνώση των εξελίξεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες σε βάρος της Όλγας Στεφανισίνα.

Η πρέσβειρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο σειράς ερευνών που ξεκίνησαν το 2019 και το 2025 από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO). Οι έρευνες αφορούν υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 2,5 εκατ. γρίβνια (περίπου 49.000 ευρώ) στο υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από μία δεκαετία, την παράνομη απόκτηση κρατικής περιουσίας από τον πρώην σύζυγό της, καθώς και ένα πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο του Κιέβου, καταχωρημένο στο όνομα των γονιών της, το οποίο δεν είχε δηλώσει έως ότου αποκαλύφθηκε από δημοσιογράφους. Η ίδια αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Η Στεφανισίνα, η οποία ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημα την παραίτησή της και υποστηρίζει ότι η επικείμενη αποχώρησή της δεν συνδέεται με την έρευνα της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.

«Συμβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαλεύκανση της υπόθεσης και δεν έχω καμία επιφύλαξη για το έργο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη διερεύνηση οποιασδήποτε πληροφορίας έχει περιέλθει στην κατοχή της», δήλωσε στο Politico, προσθέτοντας ότι θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις τις επόμενες ημέρες.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό βουλευτή Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο προορίζεται να διαδεχθεί την Όλγα Στεφανισίνα στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. Την πληροφορία αποκάλυψε σε βιντεοσκοπημένη ανάρτησή του σχετικά με τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Ο Ζελεζνιάκ, ένας από τους γνωστότερους επικριτές του Ουκρανού προέδρου, υποστήριξε ότι η Σβιριντένκο είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο το 2025 στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα κρίσιμα ορυκτά, μετατρέποντας μια αρχικά δυσμενή πρόταση για την Ουκρανία σε συμφωνία επωφελή και για τις δύο πλευρές. Όπως ανέφερε, διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση.

Η ίδια η Σβιριντένκο δεν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέα θέση, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι είναι «έτοιμη να συνεχίσει να υπηρετεί την Ουκρανία, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας, θα προστατεύσουν τα εθνικά της συμφέροντα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης».





Πηγή: skai.gr

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