To Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) και την Αrt Αthina, πραγματοποιούν την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαΐου, ένα Gallery Walk, προσκαλώντας το κοινό σε μια βόλτα στις αθηναϊκές γκαλερί, σε πολλές διαφορετικές εικαστικές στάσεις.

Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν δύο συναρπαστικές βραδιές εικαστικών περιπάτων, μέσα από τις οποίες θα γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονης, ελληνικής αλλά και διεθνούς δημιουργίας, θα δουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κεραμικών, video-art, performance, εγκαταστάσεις.

Συνολικά 37 αίθουσες Τέχνης θα παραμείνουν για δύο μέρες ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ, για να υποδεχτούν το κοινό. Πολλές από αυτές, θα εγκαινιάσουν νέες εκθέσεις, ενώ σε κάποιες άλλες γκαλερί οι καλλιτέχνες θα βρίσκονται εκεί για έναν ανοιχτό διάλογο με τους επισκέπτες.

Στο φετινό Gallery Walk συμμετέχει και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με 5 σημαντικές εκθέσεις στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πολιτιστικό κέντρο Μελίνα και στο Φουαγιέ του Θεάτρου Ολύμπια.

Η συμμετοχή για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Σημειώνεται ότι φέτος είναι η 4η φορά που το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων συνεργάζεται με τον ΠΣΑΤ και την Art Athina, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες, έναν μοναδικό εικαστικό περίπατο, γεμάτο έμπνευση, ποικιλία, διαδραστικότητα και δημιουργικότητα.

Αναλυτικά οι γκαλερί που συμμετέχουν στο Gallery Walk – Μάϊος 2022:

1. a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20

Τάκης Βερέμης – Θοδωρής Ξένος, « Καταφύγια»

Ο Θοδωρής Ξένος φωτογραφίζει αστικά σπίτια, ή χώρους παρηκμασμένους και εγκαταλελειμμένους, χωρίς λειτουργία, χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Ο Τάκης Βερέμης αντίθετα έχει έντονη την ανθρώπινη παρουσία και τα στοιχεία της φύσης. Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, προσεγγίσεις σε ενεστώτα χρόνο με φυσικό φωτισμό.

Η γκαλερί a.antonopoulou.art είναι μία από τις μακροχρόνιες και σημαντικότερες γκαλερί σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Έχει προωθήσει τη σταδιοδρομία καλλιτεχνών που έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την εικαστική σκηνή στη χώρα μας.

2. Agathi Kartalos Art Gallery, Μηθύμνης 12 καιΕπτανήσου, Κυψέλη

Ζήνα Καδή, «Τόποι Απόρρητοι».

Τόποι που σε μαγεύουν και σε καθηλώνουν. Τόποι που σε απομακρύνουν από το κοινό και το αυτονόητο. Τόποι κρυφοί και σιωπηλοί που σε κάνουν σοφότερο.

H Aίθουσα Tέχνης Agathi Kartalos ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το

1976, στο ισόγειο ενός νεοκλασικού κτιρίου στην Πλατεία Αμερικής. Στόχος, η δημιουργία ενός χώρου με δυνατότητες παρουσίασης καταξιωμένων, αλλά και νέων καλλιτεχνών. Παράλληλα με την ύπαρξη ενός μικρού, αλλά σωστά οργανωμένου βιβλιοπωλείου θα αποτελούσε έναν τόπο ζωντανό, με νέες προτάσεις και ιδέες γύρω από την τέχνη. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας οργανώθηκαν και παρουσιάστηκαν πάνω από 400 ατομικές εκθέσεις ζωγράφων και γλυπτών καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις, μουσικές

3. Alibi Gallery, Σαρρή 12

Ομαδική έκθεση, «Χαρτογραφώντας την Μνήμη»

Μία ιδιόμορφη έκθεση που θυμίζει ένα αυτοσχέδιο, εφήμερο μουσείο, όπου σύγχρονα έργα τέχνης και κάθε λογής αντικείμενα, επιφορτισμένα με προσωπικές αναμνήσεις, επιχειρούν να ανασυστήσουν προσωρινά ένα σύμπαν δομημένο πάνω σε θραύσματα του παρελθόντος.

Η Alibi Gallery ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να αναδείξει νέους καλλιτέχνες που διερευνούν θέματα σύγχρονης τέχνης με καινοτόμο τρόπο ή και προκλητικό, και να τους στηρίξει σε μια βιώσιμη πορεία αναζήτησης και δημιουργίας.

4. Allouche Benias Gallery, Κανάρη 1

Εκθέσεις

Στο ισόγειο της γκαλερί, παρουσιάζεται η ατομική έκθεση 'Two Steps Back' του Tom Rees (γεννημένος το 1988, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ στον πρώτο όροφο οι ατομικές εκθέσεις, 'HALARA' του Jake Clark (γεννημένος το 1979, Αυστραλία) και 'Life Drawing' του RyDavid Bradley (γεννημένος 1979, Αυστραλία).

Η γκαλερί ALLOUCHE BENIAS εγκαινίασε τον χώρο της στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2018. Η γκαλερί βρίσκεται στο ιστορικό Μέγαρο Δεληγεώργη. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκθέσεων που επικεντρώνονται στις τάσεις της σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν την εξέλιξη της σύγχρονης εικαστικής τέχνης.

5. ALMA Contemporary Art Gallery, Υψηλάντου 24

Κατερίνα Μερτζάνη, unREMEMBERed

Η καλλιτέχνις αποτυπώνει στα έργα της τη μακρά διαδικασία της γένεσής τους. Δουλεύει εμμονικά μέχρι οι έννοιες να αντιμετατεθούν. Όπως υπαινίσσεται και το λογοπαίγνιο του τίτλου η Μερτζάνη σ' αυτή τη δουλειά δεν ανασυστήνει τη μνήμη του ώριμου ανθρώπου, αλλά χρησιμοποιεί τα θραύσματά της ως εργαλεία εξερεύνησης του παρόντος πεδίου.

Η ALMA Contemporary Art Gallery εστιάζει στη σύγχρονη ζωγραφική. Στις 12 Μαιου εγκαινιάζει την ατομική έκθεση της Κατερίνας Μερτζάνη.

6. Argo Gallery, Νεοφύτου Δούκα 5

Μάνθος Γαϊτης, Ζωγραφικοί Περίπατοι στην ποίηση του Λόρκα.

Ο Μάνθος Γαΐτης, παρουσιάζει την καινούργια του δουλειά, εμπνευσμένη από την ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, με έργα ζωγραφικής σε ακουαρέλλα και gouache . Είναι η 9η ατομική του έκθεση

Η Argo Galleryιδρύθηκε το 1970 στη Λευκωσία. Το 1976 άρχισε την δραστηριότητά της στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με συλλεκτικές εκδόσεις τέχνης, την έκδοση μεταξοτυπιών, χαρακτικών και γλυπτών. Συχνά συνδυάζει εικαστικά γεγονότα με εκδηλώσεις πνευματικού περιεχομένου. Η «Αργώ» προβάλλει καταξιωμένους και νέους δημιουργούς.Είναι ανοικτή σε όλες τις καλλιτεχνικές τάσεις που έχουν να δώσουν ένα έργο ουσίας.

7. Art Appel Gallery, Νεοφύτου Βάμβα 5

The Krah, ''Old Versus New''

O street artist The Krah παρουσιάζει την πρώτη ατομική του έκθεση στην Ελλάδα εκθέτοντας ζωγραφικά έργα, γλυπτά και graffiti murals με θέμα την μυθολογία στη σύγχρονη εποχή.

Η Art Appel Gallery φιλοξενεί εικαστικές εκθέσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικά δρώμενα, ομιλίες και παρουσιάσεις με σκοπό την ανάδειξη του ιδιαίτερου και του καινούριου μέσα από την εξωστρέφεια.

8. Art Zone 42, Λεωφορ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42

Καρολίνα Κολιοπούλου, ατομική έκθεση

Τα έργα της Καρολίνας Κολιοπούλου που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην γκαλερί ArtZone 42 μας μυούν και μας καλωσορίζουν στον υποθαλάσσιο κόσμο με τη θάλασσα να είναι η συμπαντική Μητέρα μας.

H γκαλερί ArtZone 42 συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη και υποστήριξη ανερχόμενων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεχίζει την προώθηση ήδη καθιερωμένων στους κύκλους της εικαστικής κοινότητας.

9. ASTROLAVOS art galleries, Ξανθίππου 11

Παναγιώτης Αλεξίου, “FOS” / Έκθεση Ζωγραφικής

Στην έκθεση: “FOS” ο Π. Αλεξίου παρουσιάζει χώρους και αντικείμενα μέσα από τις εντάσεις του φωτός που επεμβαίνει στην καταγραφή και την μνήμη των χρωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερη ομορφιά γερά δομημένη από μέσα προς τα έξω.

Στόχος της ASTROLAVOS art galleries είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτιστικής δημιουργίας στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα διάσημους πιο καταξιωμένους, μαζί με νέους ανερχόμενους δημιουργούς διαφορετικών στυλ με ένα βασικό γνώμονα, την υψηλή αισθητική στις Καλές Τέχνες.

10. Athens Art Gallery, Γλύκωνος 4

Κική Κολυμπάρη, Afterimages

Στην έκθεση της Κικής Κολυμπάρη παρουσιάζονται μια σειρά από εικαστικές καταστάσεις που έχουν τις ρίζες τους στην καθημερινότητα αλλά μετασχηματίστηκαν σε κάτι άλλο. Μια ζωγραφική παρουσία που είναι τόσο ψευδαίσθηση όσο και πραγματικό γεγονός.

H Athens Art Gallery, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, ιδρύθηκε το 1963 από τη Μαριλένα Λιακοπούλου. Το 2001 αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος στοχεύοντας στην προβολή και υποστήριξη νέων καλλιτεχνών, συνεχίζοντας την παράδοση της γκαλερί στην παρουσίαση ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας.

11. CHEAPART, Aνδρέα Μεταξά 25

Νίκος Γιαβρόπουλος, «Ειρήνη στα χρόνια του πολέμου, μια αντιστροφή των όρων»

O Νίκος Γιαβρόπουλος παρουσιάζει το αφήγημα του, με φόρμα την αρχαία τραγωδία όπου χορός, θεότητα, πολιτική εξουσία, συγκρούονται και συνυπάρχουν. Άραγε ο πολιτισμός υπερτερεί της αγριότητας και των πιο επιθετικών ενστίκτων;



Η CHEAPART ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα. Διατηρεί ένα συνεχόμενο, σύγχρονο πολιτιστικό πρόγραμμα ομαδικών και ατομικών παρουσιάσεων, φεστιβάλ και εικαστικών project στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας νέες ιδέες καλλιτεχνών και επιμελητών.

12. CITRONNE Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος.

Βάνια Ξένου, ατομική έκθεση

Τα έργα της Βάνας Ξένου κινούνται και μετακινούνται μέσα στην Ιστορία. Με αφετηρία την γυναικεία φύση, η καλλιτέχνις αναμοχλεύει μορφές και σύμβολα που άφησαν ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική μνήμη και στο κοινωνικό υποσυνείδητο.

Η CITRONNE Gallery επικεντρώνεται στην προβολή της σύγχρονης ελληνικής Τέχνης. Από την ίδρυσή της, η Citronne έχει παρουσιάσει περισσότερες από 55 εκθέσεις και έχει συνεργαστεί με Μουσεία και Οργανισμούς.

13. Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι

Κατερίνα Ζαχαροπούλου, "Όταν ο Κόραξ λευκανθεί …”

"Η χαρακτική μέσα από την οποία διάλεξα να πω τις ιστορίες αυτές ταίριαξε πολύ με μιαν ανάγκη να δω πώς μπορούν να χαραχθούν τα βιώματα, οι απώλειες, ο πόνος, η ίδια η γλώσσα όταν έχουν απομακρυνθεί από την «μητρική στιγμή» και αφήνουν το χρόνο να κάνει τη δουλειά του".

Η Crux Galerie που λειτουργεί από το 2017 στην περιοχή του Κολωνακίου, παρουσιάζει ένα εντατικό εκθεσιακό και επιμελητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες.

14. Ekfrasi-Yianna Grammatopoulou gallery, Βαλαωρίτου 9Α

Κυριάκος Ρόκος, ''Άπλετο φως σε 45 εσωτερικούς βιότοπους" έκθεση αυτοδύναμων σχεδίων.

Εύθραυστα ντοκουμέντα μιας εποχής πού ξεχύνονται, αβίαστα, από τα μέσα προς τα έξω, πάνω σε λευκά χαρτιά, διαβρωμένους βράχους, ακρωτηριασμένους ευκαλύπτους και χωμάτινες καταβολές . . . Ανταποκρίσεις χωρίς λόγια, βουβές, που όμως έχουν τη χάρη να διαβάζονται απ’ όσους μπορούν να βλέπουν με τα μάτια της δικιάς τους ψυχής !

Η αίθουσα τέχνης Έκφραση γεννήθηκε το 1983 στη Γλυφάδα. Το 2000 εγκαινιάστηκε νέος εκθεσιακός χώρος στην Αθήνα. Η δραστηριότητα της χαρακτηρίζεται από την πολλαπλότητα εικαστικών απόψεων που εκφράζονται με το έργο σύγχρονων διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Παρουσιάζει εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, εγκαταστάσεις και video.

15. Eleftheria Tseliou Gallery, Ηρακλείτου 3, Κολωνάκι

Μαργαρίτα Μυρογιάννη, “ Constructions”

Έκθεση φωτογραφίας της Μαργαρίτας Μυρογιάννη με τίτλο. Πρόκειται για τη τρίτη ατομική της έκθεση στη γκαλερί.

Η Eleftheria Tseliou Gallery ιδρύθηκε το 2013, με επίκεντρο τη σύγχρονη τέχνη. Η γκαλερί αντιπροσωπεύει το έργο δεκατριών καλλιτεχνών. Παρουσιάζει κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο έξι εκθέσεις, κυρίως ατομικές, αλλά και εκθέσεις / συνεργασίες ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τη γκαλερί, καθώς και εκθέσεις που αφορούν στη καλλιτεχνική παραγωγή των δεκαετιών του 50 , 60 , 70.

16. Eleni Koroneou Gallery, Δημοφώντος 30, Θορικίων 7

Tamina Amadyar , HaftPeykar

Στους ζωγραφικούς πίνακες της Amadyar κυριαρχούν το χρώμα και το σχήμα. Τα έργα της είναι εμπνευσμένα από αυτοβιογραφικά στοιχεία και σχετίζονται με μέρη και τόπους που έχει επισκεφτεί. Η Amadyar μεταφέρει τις εικόνες αυτές από το εκάστοτε περιβάλλον της αρχικά σε σχέδια. Η Tamina Amadyar γεννήθηκε το 1989 στην Kabul (Αφγανιστάν). Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.

Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα, εστιάζοντας στη σύγχρονη τέχνη. Με επιμονή, συνεχή έρευνα και ενημέρωση έχει καταφέρει να παρουσιάσει την δουλειά διεθνών καλλιτεχνών σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν χώροι ή ιδρύματα σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα. Ταυτόχρονα υποστηρίζει και προωθεί τους Έλληνες καλλιτέχνες στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε φουάρ σύγχρονης τέχνης και διατηρώντας επαφές με διεθνείς επιμελητές.

18. Ersi Gallery, Κλεομένους 4

Άννα Παππά, «Το Ταξίδι»

H έκθεση αφορά σε 2 ενότητες έργων διαφορετικού ύφους. Στην μεν 1ημε τα τοπία του Μύθου, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι ελάχιστη. Στην 2η με ύφος κόμικ και ανάλαφρη κριτική διάθεση, ο άνθρωπος πρωταγωνιστεί.

Η Γκαλερί Έρση ιδρύθηκε το 1985. H πορεία της στον χώρο της τέχνης προσδιορίζεται στην παρουσίαση του έργου Ελλήνων & ξένων Εικαστικών, όσο και στην πρόταση θεματικών ομαδικών εκθέσεων που στοχεύουν στην επικοινωνία και τον διάλογο με το κοινό.

19. Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά

Έλλη Εμπεδοκλή, ''Ευγνωμοσύνη'',

Οι αναμνήσεις αποτυπωμένες με τη μέθοδο της φωτομεταφοράς και του κεντήματος, συνθέτουν τα συστατικά της ζωής που μας κρατάνε ''ζωντανούς'' αυτά τα τελευταία δύσκολα χρόνια.

H Εvripides Art Gallery ιδρύθηκε το 2015 από την Νάσια και την Ειρήνη Ευριπίδου με στόχο την στήριξη και προώθηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και των εικαστικών εντός και εκτός των συνόρων. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για καλλιτέχνες, συλλέκτες, φιλότεχνους αλλά και επισκέπτες στην πόλη των Αθηνών. Έχει παρουσιάσει σημαντικές εκθέσεις καταξιωμένων και νεότερων Ελλήνων εικαστικών, επιχειρώντας την σύγκλιση ανάμεσα στις γενιές δημιουργών.

20. Gallery 7, Σόλωνος 20

«Ο Αφρός των Ημερών», ομαδική έκθεση

Στην έκθεση "Ο Αφρός των Ημερών" παρουσιάζονται έργα 40 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, με θέματα γύρω από το λουλούδι. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα σε χαρτί, καμβά, κολάζ, χειροτεχνία, κατασκευές, κεραμικά και φωτογραφίες. Επιμέλεια, Χλόη Ακριθάκη

«Από το 1983 που λειτουργούμε, οι περισσότεροι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί. Να υπάρξουμε, δηλαδή, αξιόπιστα στο εικαστικό κοινό του τόπου μας και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας ή μάλλον τις επιλογές μας, εμμένοντας ωστόσο σ΄ ένα πλουραλισμό. Ναι, στους ώριμους καλλιτέχνες με φρέσκια ματιά, ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους που δεν επαναλαμβάνονται γηρασμένα» Αικατερίνη Κανακάκι.

21. Gallery Genesis, Χάριτος 35, Κολωνάκι

Βασίλης Καρακατσάνης, «Τιτάνια»

Πώς συνδέονται, το ταξίδι, ως «μία κίνηση απελευθέρωσης και διαφυγής, το αεροπλάνο που σε ταξιδεύει μακριά και οι Τιτάνες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, οι υπερφυσικές θεότητες που γεννήθηκαν από την Γαία και τον Ουρανό; Με τη νέα «φανταστική» εταιρεία ΤΙΤΑΝΙΑ, ένα εικαστικό όχημα για όλους τους προορισμούς!

22. Ikastikos Κiklos DL, Ακαδημίας 6

MΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΥΡΜΠΑ - «Στοιχεία Αυτογνωσίας»

Από τα ταξίδια της στις Κυκλάδες, συλλέγει με τον φακό της φόρμες και χρώματα που σηματοδοτούν τους τόπους αυτούς. Συνθέτει τις στατικές αρχιτεκτονικές φόρμες και δημιουργεί αρχέγονα γλυπτά, ασύμμετρους αιγαιοπελαγίτικους χρωματικούς όγκους, φόρμες που εκπέμπουν ερωτισμό.

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή του με νέα έργα γνωστών και σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, δίνοντας συγχρόνως την ευκαιρία στη νέα γενιά καλλιτεχνών να αναδειχθεί και να εδραιωθεί στο χώρο της Τέχνης.

23. Ileana Tounta Center for Contemporary, Αμαρτωλών και Κλεφτών 48

Δημήτρης Αντωνίτσης, Αριθμητική της Κουνταλίνι

Η συγκεκριμένη σειρά έργων του Δημήτρη Αντωνίτση είναι σαν σε ζωγραφικό τελάρο, το οποίο χρησιμεύει τόσο ως κορνίζα όσο και ως λειτουργικός αργαλειός με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ύφανση.

Το πλέγμα και η ύφανση συνδυάζονται μέσα από σχηματισμούς γεωμετρικούς και μη, σε έργα που μπορούν να θεωρηθούν σχέδια, γλυπτικά αντικείμενα, χαλιά, κοσμήματα, μηχανές του χρόνου.

Δήμητρα Βάμιαλη, a plot twist that everyone missed

Στην έκθεση a plot twist that everyone missed η Δήμητρα Βάμιαλη παρουσιάζει ένα νέο σώμα δουλειάς των τελευταίων δύο ετών, που αποτελείται από ζωγραφικά έργα σε λινό, μια σειρά έργων σε χαρτί και μία μικρής κλίμακας εγκατάσταση. Όντας μια “συλλέκτρια” φράσεων• προσεγγίζει το θέμα της σαν να διηγείται μια ιστορία με κενά, αποσπάσματα και υπαινιγμούς.

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, ιδρύθηκε το 1988 και παρουσιάζει Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες της Σύγχρονης Τέχνης.

24. Kalfayan Galleries, Χάρητος 11

Άννα Μαρία Τσακάλη, ατομική έκθεση

Ισορροπώντας ανάμεσα στην οργανικότητα της ύλης και την επίμονη απόδοση της λεπτομέρειας, στο φως και το σκοτάδι, την ‘άνθηση’ και τη ‘σιγή’, ο φυτικός κόσμος αναδεικνύεται στα ζωγραφικά έργα της Τσακάλη σε σύμβολο υπαρξιακού προβληματισμού.

Από το 1995 οι Kalfayan Galleries (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) λειτουργούν ως πρωτοπόροι στην προώθηση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την περιοχή της ΜΕΝΑΜ, καθώς και στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ της σύγχρονης και της μεταπολεμικής τέχνης.

25. PERITECHNON KARTERIS ART GALLERY, Ηροδότου 5, Κολωνάκι

Μαλαφούρης, έκθεση

«Εμπνεόμενος από το design, τα σχήματα και από την ατμόσφαιρα μιας φωτογραφίας, δημιουργώ τις δικές μου συνθέσεις. Μου αρέσει πολύ το βιομηχανικό σχέδιο και τ’ αντικείμενα και ταυτόχρονα ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά, γινόμενος ένα μ’ αυτά, σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο ίδιος την κάθε στιγμή»

Η Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, είναι μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης στο κέντρο της Αθήνας, που έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ παγκοσμίως μέσα από ένα ευρύ φάσμα έργων και συνεργασιών. Οι καλλιτέχνες της γκαλερί έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς ArtFairs και σε Μπιενάλε.

26. Rebecca Camhi gallery, Λεωνίδου 9

Η Επιστημολογία του Ήλιου, ομαδική έκθεση

Ιάσονας Καμπάνης, Ελένη Κοτσώνη, Πάνος Προφήτης Ιρένα Χαντούκ. Επιμέλεια Μαρίνα Φωκίδη

Τι μπορεί να κρύβει μια έκθεση κάτω από ένα παράδοξο και συνάμα τόσο οικείο τίτλο ?

Τις απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στην γκαλερί της Ρεβέκκας Καμχή , όπου ελπίζουμε το φως του ήλιου να δείξει το πνεύμα του τόπου.

H αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή άνοιξε το 1995. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, βίντεο, φωτογραφία. Στόχος είναι η προώθηση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα εκπροσωπώντας σημαντικούς διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Από την αρχή της λειτουργίας της έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και φιλοξενεί κατά διαστήματα διαλέξεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων κ.α.

27. Roma Gallery, Ρώμα 5, Κολωνάκι

Dennis Oppenheim – έργα (1981-1989),για μια γλυπτική που προφητεύει το μέλλον.

11 μεγάλα επιτοίχια έργα του σπουδαίου Αμερικανού καλλιτέχνη, σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα.

Κεντρική προσωπικότητα της Αμερικανικής Εννοιολογικής Τέχνης και όχι μόνον, ο Ντένις Οπενχάιμ γεννήθηκε το 1938 στο Electric City της Ουάσιγκτον. Από το 1966 μέχρι το θάνατό του το 2011, έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων δεκαετιών η τέχνη του χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες μεθόδους και υπαρκτές μορφές έκφρασης: από την γραφή, την περφόρμανς, το βίντεο και την φωτογραφία, το σχέδιο, την γλυπτική και την εγκατάσταση.

Η Roma Gallery είναι μια ιδιωτική αίθουσα τέχνης στην περιοχή του Κολωνακίου. Iδρύθηκε το 2019 εστιάζοντας το πρόγραμμα της στη μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη. Παρουσιάζει ιστορικής σημασίας εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ειδικεύεται στη δευτερογενή αγορά, εκπροσωπώντας έργα τέχνης από καταξιωμένους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.

28. Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2& Μιχαλακοπούλου

Χριστίνα Παπαϊωάννου, "Let the lion talk"

Μιλούν τα λιοντάρια; Φυσικά. Όπως ακριβώς και τα έργα τέχνης. Ιδιαίτερα αυτά της Παπαϊωάννου, που η χαοτική τους λεπτομέρεια μαγνητίζει και τον πιο δύσπιστο περί ζωγραφικής θεατή. Με μία πρώτη ματιά φαίνονται επιφανειακά σχεδόν απλοϊκά με δάνεια από άλλες τεχνικές. Κι όμως δεν είναι. Οι συνθέσεις της δίνουν την εντύπωση ότι έχουν φτιαχτεί από μηχανή , ότι δεν έχουν ίχνος ανθρώπινης χειρονομίας. Αλλά κι αυτό είναι ζήτημα οπτικής.

Στην Sianti Gallery, η Βασιλική και ο Θεόδωρος Σιαντής αποδείχτηκαν επάξιοι συνεχιστές του Εικαστικού Κύκλου με ιδρυτή τον Φάνη Σιαντή. Έχοντας ως ακριβή περιουσία σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Αλέκος Φασιανός, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Σωτήρης Σόρογκας, η γκαλερί εντάσσει στο δυναμικό της νέους καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα.

29. Γκαλερί Σκουφά – Σκουφά 4, Κολωνάκι

Στέλλα Μελετοπούλου, "Καταβολές»

Σύμβολα, αινιγματικά σημάδια και περίπλοκες εξισώσεις συνθέτουν το οπτικό λεξιλόγιο της εικαστικού Στέλλας Μελετοπούλου. Η έκθεση "Καταβολές" περιλαμβάνει 24 νέα έργα σε καμβά καθώς και εγκαταστάσεις που διερευνούν έννοιες σχετικά με τη διασυνδεσιμότητα, τη διάρκεια, τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη.

Η Γκαλερί Σκουφά λειτουργεί από το 1981 παρουσιάζοντας σύγχρονη ελληνική ζωγραφική. Στόχος της είναι να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τον πολυμορφικό χαρακτήρα της τέχνης της σύγχρονης εποχής.

30. Technohoros art gallery, Λεμπέση 12

Lorraine Beaulieu και Philippe Boissonnet, ”Eco – Spheres”.

Έκθεση εγκατάστασης δύο πολύ σημαντικών καλλιτεχνών που κατοικούν και εργάζονται στον Καναδά, της. Τα έργα που θα εκθέσει η Lorraine Beaulieu είναι συνδεδεμένα με την performance “Sisyphus, and the water concern” . Ο Philippe Boissonnet παρουσιάζει σειρά ολογραφημάτων, φωτογραφιών και βίντεο – έργων (2007- 2019) του έχει δομηθεί γύρω από επαναλαμβανόμενα συμβολικά μοτίβα τα οποία αναφέρονται στην δημιουργία, την καλλιτεχνική αλλά και του κόσμου που μας περιβάλλει.

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος λειτουργεί στην Ακρόπολη από το 2010 έχοντας μία δραστηριότητα διευρυμένου χαρακτήρα στον χώρο των εικαστικών τεχνών. Οργανώνει εκθέσεις με αντικείμενο τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, τις εγκαταστάσεις, τις performances, το video και τη φωτογραφία, επιδιώκοντας να φέρει το κοινό σε επαφή με τις νέες τάσεις .

31. The Breeder

Lulama Mlambo Wolf, 'The Right to Ease'

H πρώτη ατομική έκθεση της Lulama Mlambo Wolf στην Αθήνα, με τίτλο 'The Right to Ease', εξελίσσει την μακρόχρονη εξερεύνηση της Wolf γύρω από θέματα που αφορούν την μαύρη ταυτότητα καθώς και την ανάπαυση και φροντίδα του εαυτού.



H γκαλερί The Breeder ιδρύθηκε το 2002 από το Στάθη Παναγούλη και τον Γιώργο Βαμβακίδη και τα τελευταία είκοσι χρόνια πρωτοπορεί διαμορφώνοντας την σύγχρονη αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή μέσα από την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών.

32. Zoumboulakis Galleries , πλατεία Κολωνακίου 20,

Μίλτου Γκολέμα, «Ηλιοτρόπια».

Ο Μίλτος Γκολέμας στην πέμπτη του ατομική έκθεση με τίτλο «Ηλιοτρόπια» επιστρέφει στη φύση. Ψιλά ηλιοτρόπια που μοιάζουν να μιλούν δυνατά, απλωμένα χωράφια, φως ακόμα και μέσα στη βουβή, βαθιά νύχτα.

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη ιδρύθηκε το 1966 και εγκαινίασε τον σημερινό της χώρο, το 1973, με την πρώτη, μεγάλη ατομική έκθεση του γλύπτη Τάκη. Έχει παρουσιάσει και εξακολουθεί να παρουσιάζει εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ανταποκρινόμενη στην εποχή της αλλά και στην μακρά ιστορίας της. Σε συνεργασία με γκαλερί όπως η Alexandre Iolas και η Denise René, εισήγαγε το ελληνικό κοινό στα καλλιτεχνικά κινήματα του, του νεο-ρεαλισμού και της κινητικής τέχνης μεταξύ άλλων. Έχει φιλοξενήσει έργα από καλλιτέχνες όπως οι Νταλί, Μαγκρίτ, Ντε Κίρικο, Πικάσο και Γουόρχολ, καθώς και συλλογές από έλληνες καλλιτέχνες όπως Μόραλης, Τσαρούχης, Τάκης, Ακριθάκης, Παύλος, Χρύσα και Φασιανός.



Στο Gallery Walk συμμετέχει και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας)

Βασίλης Βασιλακάκης - «Ήσυχη ζωή»

Με τα νέα του ζωγραφικά έργα ο Βασίλης Βασιλακάκης επιχειρεί να συλλάβει την αυθυπαρξία του αντικειμένου. Ζωγραφίζει εκ του φυσικού αντικείμενα-θραύσματα που είναι καθημερινά, ταπεινά, ασήμαντα και ανοίκεια.

Ο ΟΠΑΝΔΑ, ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού της Αθήνας, στηρίζει την τέχνη και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στους χώρους πολιτισμού του, την καθιστά αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Κτίριο Α)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΠΟΝΙΑ

Στην καρδιά του χειμώνα, ανακάλυπτα επιτέλους πως φύλαγα μέσα μου ένα αήττητο καλοκαίρι.

Αλμπέρ Καμύ, Το καλοκαίρι



Η έκθεση επιδιώκει να τονίσει τη σημασία μιας διαφορετικής κατανόησης του ρόλου της ανθεκτικότητας - ως έννοιας, ρητορικής και διαδικασίας - στην αισθητική και καλλιτεχνική εμπειρία. Έλληνες και Κύπριοι εικαστικοί διερευνούν τους συσχετισμούς ανάμεσα στη ρητορική της ανθεκτικότητας, την οικολογία, τον αστικό σχεδιασμό, την αειφορία και την κοινωνική οργάνωση, εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους η καλλιτεχνική χειρονομία μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση της ανθεκτικότητας εντός ενός συμπονετικού και παρηγορητικού λόγου.

Επιμέλεια: Κατερίνα Κοσκινά, ιστορικός Τέχνης, Μουσειολόγος, Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων για τον Πολιτισμό, Έφη Κυπριανίδου, Επικ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Αισθητικής (Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Μυρτώ Βορεάκου, Αρχιτέκτονας – MA Πολιτιστική Διαχείριση

Συνδιοργάνωση:

Δήμος Αθηναίων - Γραφείο Πολιτισμού Δημάρχου Αθηναίων

Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Τεχνών και Συναισθημάτων,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Φιλοξενία Έκθεσης: ΟΠΑΝΔΑ

Η έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Culture is Athens

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο)

Πάνος Κουτρουμπούσης - «Ο Πάνος Κουτρουμπούσης στην αγκαλιά του Κρισγιαούρτι»

Η αναδρομική έκθεση του Πάνου Κουτρουμπούση (1936-2019) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μια εκκεντρική παρουσίαση του εικαστικού έργου του cult καλλιτέχνη, όπως ορίζει ο αντισυμβατικός χαρακτήρας της δουλειάς του.

Ο ΟΠΑΝΔΑ, ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού της Αθήνας, στηρίζει την τέχνη και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στους χώρους πολιτισμού του, την καθιστά αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κτίριο Μεταξουργείου (Κτίριο Β)(Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή)

Γιάννης Θεοδωρόπουλος - «Hotel Splendid»

Η έκθεση παρουσιάζει το φωτογραφικό έργο του Γιάννη Θεοδωρόπουλου. Έχει αναδρομικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει έργα από το 1999 μέχρι σήμερα.

Ο ΟΠΑΝΔΑ, ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού της Αθήνας, στηρίζει την τέχνη και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στους χώρους πολιτισμού του, την καθιστά αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ

Την ημέρα της έναρξης, Πέμπτη 12 Μαΐου η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή έως τις 21:00

Ντόρα Οικονόμου -«Ρακόρ / Continuity»

Η ατομική έκθεση της Ντόρας Οικονόμου περιλαμβάνει έργα των τελευταίων 15 ετών. Η γλυπτική της Οικονόμου αποθεώνει τη δύναμη της παρατήρησης και το συνεχές του χρόνου.

Ο ΟΠΑΝΔΑ, ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού της Αθήνας, στηρίζει την τέχνη και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στους χώρους πολιτισμού του, την καθιστά αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ

Την ημέρα της έναρξης, Παρασκευή 13 Μαΐου, η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή έως τις 21:00

Πληροφορίες: www.opanda.gr

