Στην προσαγωγή οκτώ ατόμων, έξι ανδρών και δύο γυναικών για τη ληστεία σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθορέας, με λεία 200.000 ευρώ, προχώρησε τη Δευτέρα το απόγευμα η αστυνομία.

Και οι οκτώ εξετάζεται αν έχουν εμπλοκή στη μεγάλη ληστεία και σε πιο επίπεδο.

Οι οκτώ προσαχθέντες εξετάζεται, επίσης, αν έχουν συμμετοχή και σε άλλες ανάλογες ενέργειες τόσο στην περιοχή της Φθιώτιδας, όσο και σε άλλες περιοχές.

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί βαρύς οπλισμός.

Η ληστεία σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα και η λεία εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι ήταν μεταμφιεσμένοι και φέρονται να παρακολουθούσαν το όχημα της χρηματαποστολής. Όταν οι άνδρες της ομάδας σεκιούριτι κατέβηκαν από το όχημα για να μεταφέρουν τα χρήματα, οι ληστές μπήκαν στην τράπεζα και με την απειλή αυτόματων όπλων, ακινητοποίησαν πελάτες και εργαζόμενους και αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν μεταφερθεί μόλις με τους σάκους της χρηματαποστολής.

Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί στην περιοχή του Ζεμενού, λίγο πριν την Αράχοβα, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.