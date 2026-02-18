Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξιτζήδων στη Θεσσαλονίκη, με πιθανή κλιμάκωση και απεργία διαρκείας από την Δευτέρα.

Δεκάδες ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας για τις υψηλές χρεώσεις στάθμευσης στον αερολιμένα «Μακεδονία» και επέδωσαν ψήφισμα στη Νέα Δημοκρατία.

Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν παράταση 3-4 ετών στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί, λόγω ανεπαρκών υποδομών και του υψηλού κόστους των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν λιγότερα από 200 αμιγώς ηλεκτροκίνητα ταξί.

Χωρίς ταξί θα παραμείνει και την Πέμπτη, 19/2, η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής των επαγγελματιών οδηγών στην 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, ενώ πιθανή είναι η κλιμάκωση από Δευτέρα, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η απεργία διαρκείας.

Εν αναμονή των εξελίξεων, μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν σήμερα δεκάδες ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι εκκίνησαν από το "Paok Sports Arena" στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης γύρω στις 11 το πρωί, κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υψηλές χρεώσεις στη στάθμευση των ταξί στον αερολιμένα και στη συνέχεια, κινούμενοι προς Δυσμάς, κατέληξαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στη Μιχαήλ Καλού, στον Βαρδάρη, όπου και επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, επισήμανε ότι τα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου είναι τρία: πρώτον, ζητούν να δοθεί παράταση τριών-τεσσάρων ετών στην έναρξη της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης των ταξί, που κανονικά τίθεται σε ισχύ από φέτος. «Η παράταση είναι αναγκαία για να γίνει ομαλά η μετάβαση, καθώς σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές και επιπλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πανάκριβα», λέει ο κ. Λεοντιάδης, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα επισημαίνει ότι τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα ταξί στην Ελλάδα σήμερα δεν υπερβαίνουν τα 200, γεγονός που δείχνει και την απαιτούμενη κλίμακα της προσαρμογής.

Το δεύτερο αίτημά τους είναι η άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς διευκολύνει την εκχώρηση μεταφορικού έργου των ταξί σε ΙΧ και ιδιωτικά βαν μέσα στις πόλεις, καθώς «ρίχνει» το ελάχιστο μίσθωμα στα 50 ευρώ, έναντι των 90 που ισχύει σήμερα (σ.σ. αν αυτό αφορά οχήματα μηδενικών εκπομπών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Το τρίτο κύριο αίτημά τους αφορά, τέλος, την επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, αντί δικαστικής χρήσης, για την ανανέωση της άδειας ταξί, καθώς -κατά τον κ. Λεοντιάδη- το πρώτο «πάει πίσω» 10 χρόνια, ενώ το δεύτερο περισσότερα, στερώντας από τους επαγγελματίες τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδειά τους, ακόμη και για ήσσονος σημασίας παλιά πλημμελήματα και παραβάσεις._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.