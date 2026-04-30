Αιματηρό επεισόδιο στην Ανάβυσσο: 30χρονος εντόπιστηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στην κοιλιά

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου - Ο νεαρός άνδρας που έχει τραυματιστεί στην κοιλιά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ανάβυσσο με τραυματία έναν 30χρονο άνδρα.

Ο νεαρός άνδρας, αιγυπτιακής καταγωγής, όταν εντοπίστηκε έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου και είχε προηγηθεί επεισόδιο με άτομο πακιστανικής καταγωγής.

Πηγή: skai.gr

