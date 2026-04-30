Αιματηρό επεισόδιο στην Ανάβυσσο: 30χρονος εντόπιστηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στην κοιλιά

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ανάβυσσο με τραυματία έναν 30χρονο άνδρα.
Ο νεαρός άνδρας, αιγυπτιακής καταγωγής, όταν εντοπίστηκε έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου και είχε προηγηθεί επεισόδιο με άτομο πακιστανικής καταγωγής.
