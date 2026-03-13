Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό - Τον κλείδωσε στο σπίτι η γυναίκα

Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος 52χρονης.

Όπως έγινε γνωστό, η Άμεση Δράση κλήθηκε χθες το βράδυ, μετά από καταγγελία της γυναίκας ότι ο 55χρονος εισήλθε βίαια στο διαμέρισμά της και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η 52χρονη φέρεται να αντέδρασε και κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο σπίτι, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης, ο ίδιος άνδρας φέρεται να την είχε βιάσει λίγα 24ωρα νωρίτερα μέσα στο ίδιο το διαμέρισμά της, απειλώντας τη να μην καταγγείλει το περιστατικό στις αρχές.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

