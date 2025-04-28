Για σεξουαλική κακοποίηση μιας 14χρονης αθλήτριας του κατηγορείται ένας 32χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών ο οποίος σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το grtimes εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την απολογία του, ο προπονητής αρνήθηκε την κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όσα κατέθεσε η ανήλικη είναι αποκύημα της φαντασίας της. Στη συνέχεια, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, πέρυσι το καλοκαίρι, ύστερα από ανώνυμες καταγγελίες που έφτασαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Κατά την εξέταση της, παρουσία παιδοψυχολόγου, τόσο προανακριτικά όσο και στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, η ανήλικη επιβεβαίωσε την ερωτική σχέση που διατηρούσε με τον 32χρονο. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι όσα συνέβησαν έγιναν με τη συναίνεσή της.

