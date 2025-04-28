Λιγότερα τροχαία ατυχήματα που οδήγησαν στην απώλεια ζωών καταγράφηκαν στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα (11-27 Απριλίου 2025) σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (26/4-12/5), όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από χαρτογράφηση των σημείων, όπου παρατηρούνταν έντονα παραβατικές και επικίνδυνες συμπεριφορές, προχώρησαν σε στοχευμένους ελέγχους 270.359 οχημάτων (21.134 περισσότερα συγκριτικά με το 2024) βεβαιώνοντας 77.568 παραβάσεις (έναντι 72.284), μεταξύ των οποίων:

• 18.762 για υπερβολική ταχύτητα,

• 3.130 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

• 2.257 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 1.577 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

• 1.490 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και

• 625 για χρήση κινητού τηλεφώνου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ ,φέτος, το Πάσχα, περισσότερα από 1.900.000 οχήματα κινήθηκαν στο εθνικό οδικό δίκτυο, προερχόμενα από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Την περίοδο αυτή, σημειώθηκαν 24 θανατηφόρα τροχαία (έναντι 29 το 2024) καταγράφοντας μείωση 17,2%, ενώ τα σοβαρά ανήλθαν σε 25 (έναντι 20 το 2024) και τα ελαφρά σε 453 (έναντι 424 το 2024) σημειώνοντας αύξηση κατά 25% και 6,8%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι νεκροί μειώθηκαν κατά 16,7% (25 έναντι 30 το 2024), ενώ αυξήθηκαν οι σοβαρά και ελαφρά τραυματίες κατά 9 (34 έναντι 25 το 2024) και 50 (600 έναντι 550 το 2024), αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα θετική, κατά τη φετινή περίοδο, παρουσιάζεται η εικόνα στην Αττική, όπου τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 60% (-4- έναντι -10- το 2024), ενώ οριακά μειωμένα ήταν τα σοβαρά από -7- το 2024 σε -6- το 2025 (μείωση 14,3%) και με σταθερή τάση τα ελαφρά (-231- έναντι -220- το 2024).

Στην υπόλοιπη επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, τα θανατηφόρα τροχαία παρουσίασαν σταθερή τάση (20 το 2025, 19 το 2024), ενώ αυξήθηκαν τα σοβαρά (19 έναντι 13) και τα ελαφρά (222 έναντι 204).

Παράλληλα, αυξημένη ήταν η βεβαίωση παραβάσεων στην Αττική, όπου η υπερβολική ταχύτητα παραμένει συχνό και αυξανόμενο αδίκημα, δεδομένου ότι οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν φέτος διπλασιάστηκαν (2.130 έναντι 1.108). Αλλά και στην πλειονότητα των υπόλοιπων επικίνδυνων παραβάσεων, παρουσιάζεται η ίδια εικόνα, όπου βεβαιώθηκαν:

• 559 για μέθη (έναντι 546 το 2024),

• 891 για κράνος (έναντι 884 το 2024),

• 455 για ζώνη (έναντι 375 το 2024),

• 146 για ερυθρό σηματοδότη (έναντι 99 το 2024).

Τέλος από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι «οι τροχονομικοί έλεγχοι και η βεβαίωση παραβάσεων αποτελούν κρίσιμα εργαλεία πρόληψης που στοχεύουν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Δεν πρόκειται για επίδειξη αυστηρότητας ή μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι κάθε παράβαση που εντοπίζεται εγκαίρως, αποτρέπει ενδεχομένως ένα δυστύχημα, συμβάλλοντας σε ασφαλέστερες μετακινήσεις για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους με στόχο ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

