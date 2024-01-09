Με αντιολισθητικές αλυσίδες η κυκλοφορία των οχημάτων σε Χορτιάτη, Πανόραμα και Πεύκα

Mόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα διεξάγεται, μετά τις 9 το βράδυ, λόγω της κακοκαιρίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε Χορτιάτη, Πανόραμα και Πεύκα στη Θεσσαλονίκη.
Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες και στους οικισμούς Ασβεστοχώρι, Εξοχής, Φίλυρο και Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.
Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη-Αγίου Βασιλείου.
Στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος Μεταμόρφωσης-Μεταγγιτσίου, στο 1ο χλμ, καθώς υπήρξε υπερχείλιση ρέματος.
