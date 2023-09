Καρτέλ κοκαΐνης εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη -Τα ναρκωτικά ήταν σε δέματα με σβάστικες Ελλάδα 14:12, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα, ενώ εκτιμάται ότι η Αλβανία ήταν το «κέντρο» της επιχείρησης και η Θεσσαλονίκη «σταθμός» για τη μεταφορά τους στην Ευρώπη.