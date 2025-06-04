Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2025 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων την Πέμπτη 05.06.2025 από ώρα 8:00 έως 23.59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης (έως 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω).

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

