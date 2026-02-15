Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 16:00 χιλιάδες καρναβαλιστές όλων των ηλικιών ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο προκειμένου να διασχίσουν το κέντρο της πόλης και να φέρουν τις Απόκριες στο κέντρο.

Πολλοί από αυτούς είχαν ντουντούκες και σφυρίχτρες δίνοντας τον δικό τους παλμό στην παρέλαση.

Δείτε βίντεο από την παρέλαση:

Η πορεία διέσχισε τις κεντρικές οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της Μητροπόλεώς κατέληξε στην Αριστοτέλους.

Σύμφωνα τους διοργανωτές, στη φετινή παρέλαση συμμετείχαν 29 θεματικές ομάδες καρναβαλιστών με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση χωρίς τη χρήση αρμάτων ή αυτοκινούμενων οχημάτων.

Μετά την παρέλαση, ακολούθησε αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: Thestival.gr

