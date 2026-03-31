Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας – Κάηκε ολοσχερώς ΙΧ

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 00:00 το βράδυ σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο στην οδό Παστέρ στη Καλαμαριά, το οποίο τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά επεκτάθηκε άμεσα σε παρακείμενα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε δύο μοτοσικλέτες και ένα σκούτερ που βρίσκονταν δίπλα στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Η ένταση της φωτιάς ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τις φλόγες και το θερμικό φορτίο να φτάνουν σε ύψος ακόμη και προς τους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ενοίκους.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το σενάριο τεχνικής βλάβης στο όχημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Πηγή: skai.gr

