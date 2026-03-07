Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό

To όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς - Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του

Πυροσβεστική

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Εγνατία οδός Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark