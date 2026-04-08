Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες βρήκαν τη γυναίκα στο υπνοδωμάτιό της χωρίς τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις, ενώ έφερε εγκαύματα

Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκε ένας θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη», ανέφεραν ένοικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι ωστόσο τόνισαν ότι η 80χρονη γυναίκα ήταν κατάκοιτη.

Οι πυροσβέστες βρήκαν τη γυναίκα στο υπνοδωμάτιο χωρίς τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις, ενώ έφερε εγκαύματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά ηλικιωμένη
